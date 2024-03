"Hamas nikada ne bi izvršio taj napad da sam ja bio predsednik": Tramp: Izrael gubi međunarodnu podršku, trebalo bi da okonča rat

Republikanski kandidat na američkim predsedničkim izborima Donald Tramp podržao je izraelski rat protiv Hamasa i rekao da bi reagovao na isti način kao Izrael nakon napada 7. oktobra.

On je, međutim, dodao da Izrael mora da završi rat u Pojasu Gaze jer gubi međunarodnu podršku zbog slika koje stižu iz Pojasa Gaze, objavio je danas izraelski dnevnik "Israel Hajom". - Hamasov ubilački pohod na jug Izraela je jedna od najtužnijih stvari koje sam ikada video. Sada, kada sam to rekao kažem i da Izrael mora da završi taj rat - rekao je Tramp. On je žestoko kritikovao predsednika SAD Džoa Bajdena zbog načina na koji se odnosi prema Izraelu,