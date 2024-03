"Svi mi u SNS isto odgovaramo na to pitanje": Orlić: Vlada će biti formirana u zakonskom roku

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Orlić izjavio je danas da će Vlada biti formirana u zakonskom roku, i da nam je u globalno izazovnom trenutku potrebna stabilnost, sigurnost, strpljenje i mudrost.

Istakao je da su građani Srbije dali poverenje SNS-u zahvaljujući rezultatima koje je ta stranka postigla u prethodnom periodu, i da je to trasa kojom će se kretati i u budućnosti. Na pitanje da li sebe vidi u Nemanjinoj 11, odnosno u Vladi Srbije, on je istakao da je pozicija manje bitna od politike. - Svi mi u SNS isto odgovaramo na to pitanje. Nama je najveća želja da Srbija bude stabilna i uspešna, što joj omogućuje politika kojoj pripadamo dušom i telom. Kad