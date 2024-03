Jedan od najpoželjnijih glumaca današnjice u pregovorima da glumi Brusa Springstina: U pripremi biografski film o albumu koji je muzičaru promenio karijeru

Džeremi Alen Vajt je u pregovorima da igra Brusa Springstina u predstojećem biografskom filmu o snimanju njegovog albuma "Nebraska" iz 1982. godine.

Nijedan dogovor trenutno nije finaliziran, ali Skot Kuper bi trebalo da napiše i režira ovaj biografski film pod nazivom "Deliver Me From Nowhere". Produkcijska kuća A24 je takođe u pregovorima da se priključi projektu. Skot Stuber, koji je skoro napustio Netfliks, biće producent ovog naslova. Film je adaptacija knjige Vorena Zanesa iz 2023. "Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska". Pratiće Springstina i stvaranje njegovog šestog