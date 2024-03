"Kamenovaćemo žene do smrti": Jezive pretnje talibanskog vođe: Dovešćemo šerijat u ovu zemlju

Talibanski vrhovni vođa obećao je da će javno kamenovati žene do smrti i da će se borba protiv zapadne demokratije nastaviti, piše The Telegraph.

“Kažete da je kršenje prava žena kada ih kamenujemo do smrti”, rekao je mula Hibatulah Akundžada u audio poruci, emitovanoj na državnoj televiziji tokom vikenda, obraćajući se zapadnim zvaničnicima. - Ali uskoro ćemo primeniti kaznu za preljubu. Bičevaćemo žene javno. Javno ćemo ih kamenovati do smrti - rekao je u svojoj najjezivijoj izjavi otkako je preuzeo Kabul u avgustu 2021. - Sve je to protiv vaše demokratije, ali nastavićemo to da radimo. I jedni i drugi