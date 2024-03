Uživo dankina majka opet u policiji, došao i Otac: Peti dan potrage za nestalom devojčicom, mobilni telefon poslat na veštačenje

Potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u peti dan, a još nema jasnih informacija o sudbini deteta.

U trenutku nestanka, mala Danka je imala ljubičaste pantalone i maslinasto zelenu jaknu. Ekipa Kurira je i danas na terenu, potraga za nestalom devojčicom je nastavljena, a ukoliko vidite Danku odmah obavestite policiju! 17.05 - Dankin otac došao u policijsku stanicu u Boru Otac nestale Danke Ilić stigao je u policijsku stanicu u Boru, gde su ga dopratili roditelji. On tu daje iskaz. To je deo standardne procedure, ali on nije priveden. Takođe, majka nestale Danke