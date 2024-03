Crveni polumesec: IDF ponovo pucao na Palestince u redu za hranu - pet poginulih, desetine ranjene

Rat Izraela i Hamasa – 176. dan. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da nastavljaju sa operacijama u i oko bolnice El Šifa. Pet ljudi je poginulo, a desetine su ranjene u izraelskoj vatri i stampedu koji je usledio, tokom isporuke pomoći u gradu Gazi, saopštio je Palestinski Crveni polumesec. Nova razmena vatre Izraela i Hezbolaha. U južnom Libanu granatirano vozilo Ujedinjenih nacija, povređena četiri posmatrača.

15:29 Šef SZO: U Gazi funkcioniše samo 10 bolnica Za više od 9.000 pacijenata u Pojasu Gaze neophodna je hitna evakuacija, dok je u enklavi operativno samo 10 bolnica, naveo je šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus na Iksu (Tviteru). (X – Twitter) With only 10 hospitals minimally functional across the whole of #Gaza, thousands of patients continue to be deprived of health care. Around 9,000 patients urgently need to be evacuated abroad for