Meštani Žitkovca u opštini Zvečan ne žele da učestvuju u popisu ma Kosovu i Metohiji

Na Kosovu i Metohiji danas je počeo popis stanovništva, u okviru koga će se prikupljati podaci o broju stanovnika, socijalnim i društvenim uslovima života.

Prema podacima iz poslednjeg popisa na KiM iz 2011. godine u selu Žitkovac u opštinu Zvečan više niko ne živi, iako je to jedno od najvećih sela u opštini, a kako su meštani rekli na taj način privremene prištinske institucije žele da prikažu da na Kosovu i Metohiji Srba gotovo da i nema. Dodaju da u trenutnoj situaciji ne žele da učestvuju u popisu stanovništva. "Ti podaci nisu tačni. Mogu da vam kažem kao meštanin Žitkovca, da to nije tačno. Kako su oni to uspeli