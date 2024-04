Opet potres na Tajvanu Ovoga puta 4,9 stepeni Rihterove skale

Kako javlja Evropsko mediteranski sezimološki centar jutros u 7.09 časova po našem vremenu zemljotres je potresao Tajvan.

Potres je bio jak 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, na 43 kilometra od grada Hualijen. Potres se osetio i na Tajvanu, gde očevici kažu da je bio prilično jak, s obzirom na to da je epicentar udaljen 111 kilometara od mesta Žudong, odakle su se javili. Nije poznato da li je došlo do dodatnog urušavanja zgrada, teško oštećenih u zemljotresu koji je prošle nedelje pogodio Tajvan, s velikim brojem povređenih i žrtava. #Earthquake ( #地震) confirmed by seismic