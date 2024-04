Hamas: Izraelski predlog primirja ne ispunjava nijedan naš zahtev; Turska najavila nove mere protiv Izraela

Sukob Izraela i Hamasa – 186. dan. Hamas saopštava da izraelski predlog primirja, ne ispunjava nijedan od zahteva ove palestinske frakcije. Međutim, Hamas navodi da će proučiti predlog i dostaviti odgovor posrednicima. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi "da je poznat datum" kada će trupe ući u grad Rafu. Vlasti u Gazi tvrde da je od početka sukoba poginulo 33.207 Palestinaca. Nakon odbijanja zahteva za dopremanje pomoći Gazi, Turska najavila nove mere protiv Izraela.

08:13 Guteres zatražio da se novinarima dozvoli ulaz u Pojas Gaze Generalni sekretar UN Antonio Guteres je pozvao Izrael da dozvoli stranim novinarima da uđu u pojas Gaze. Tvrdi da informacioni rat pogoršava uticaj rata između Izraela i Hamasa. "Odbijanje ulaska međunarodnim novinarima u Gazu omogućava da dezinformacije i lažni narativi cvetaju", napisao je Guteres u objavi na Iks-u. (Times of Israel) An information war has added to the trauma of the war in Gaza -