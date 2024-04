Predsedavajući OEBS-a sasto se predsednikom Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je 10. aprila da je sa predsedavajućim Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) malteškim ministrom Ijanom Borgom imao dobar i sadržajan sastanak u Beogradu na kojem su razmenili mišljenja o bilateralnim odnosima, regionalnim i geopolitičkim prilikama, saradnji i napretku reformskih procesa u Srbiji.

Vučić je na Instagramu napisao da je 'naglasio važnost uloge OEBS u očuvanju bezbednosti i stabilnosti u Evropi i poštovanju međunarodnog javnog prava'. 'Upozorio sam, i ovom prilikom, na konstantno zanemarivanje i kršenje postignutih sporazuma kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, i ukazao na ozbiljne posledice takvog ponašanja Prištine i dela međunarodne zajednice', naveo je Vučić.