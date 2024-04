Počinje prolećno zasedanje PSSE, tema i zahtev Prištine o prijemu

U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (PSSE) danas počinje prolećno zasedanje, koje će trajati do 19. aprila, tokom kojeg će poslanici u Strazburu razmatrati i zahtev tzv. države Kosovo za prijem u Savet Evrope, a naši najviši zvaničnici poručili su da će se Srbija do poslednjeg trenutka boriti da do toga ne dođe.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je pisma svim članicama Saveta Evrope i pozvao ih da još jednom razmisle o prijemu tzv. Kosova. Pisao je i predsedniku Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija i razgovarao sa njim o rezoluciji o Srebrenici. Pismo će danas uručiti specijalni izaslanik Vuk Jeremić. Svi koji gaze ustavni poredak Srbije, za to će odgovarati, kaže Vučić. "Posebno sam ukazao na trik kojim će se služiti 10. maja kada će poslati nacrt ZSO u