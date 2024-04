U subotu pre podne sunčano, sredinom dana naoblačenje

Posle podne u južnim i istočnim krajevima mestimično slaba kiša, dok se uveče i tokom noći ka nedelji slaba kiša očekuje ponegde na severozapadu Vojvodine.

Duvaće slab i umeren vetar, uglavnom promenljiv, krajem dana u Vojvodini u skretanju na umeren severozapadni. Najniža temperatura biće od jedan stepen do pet, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. U Beogradu će tokom dana biti toplije, pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Jutarnja temperatura biće od tri stepena do pet, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Biometeorološka prognoza za subotu, 20.