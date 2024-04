Narodni poslanici danas raspravljaju o Zakonu o lokalnim izborima

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije danas će razmatrati izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima, kojima se menjaju rokovi za raspisivanje izbora i glasanje.

Izmenama Zakona, koje treba da budu usvojene po hitnom postupku, predviđeno je da se rok za najranije raspisivanje lokalnih izbora pomeri sa sadašnjih 120 na 150 dana pre isteka mandata odbornika, kao i da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. Do sada se odluka o raspisivanju izbora donosila najranije 120 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika, dok od dana raspisivanja do dana glasanja nije moglo