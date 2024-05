"Videla sam emine drugarice sa krvavim košuljama": Potresna svedočenja roditelja jedne od žrtava masakra u "Ribnikaru": Tračala sam i tražila ćerku da je zagrlim (foto)

Nakon muzičko-scenskog programa, koji je u Studentskom kulturnom centru u Beogradu održan u čast stradalih u OŠ "Vladislav Ribnikar", pušten je i dokumentarni film "Bol", koji govori o ubijenima, njihovim snovima, poslednjem danu, odgovornosti, reakciji društva na zločin, memorijalnom centru...

Dragan i Nina Kobiljski, otac i majka stradale Eme, u dokumentarnom filmu govorili su o tome kako su saznali za tragediju. - Ujutru mi je zvonio telefon i Nina me je zvala i plačući je rekla: "Bila je pucnjava u Ribnikaru". Meni je u glavi ostao taj njen plač, gde vam to ne da mira. Pogledao sam portale i tamo je pisalo: "Troje povređenih u pucnjavi na Vračaru" - rekao je Dragan. Nina Kobiljski se na to nadovezala: - Dok vozim, uzimam telefon i zovem Emu. Ne javlja