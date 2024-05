Petković: Zajednica srpskih opština je kičma sporazuma, Ppriština odbija konstruktivne predloge

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je danas da formiranje Zajednice srpskih opština predstavlja kičmu Briselskog sporazuma, kao i da je Priština odbila konstruktivan predlog nacrta statuta ZSO koji je uradio Beograd.

On je rekao da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti odbio i predlog EU i da je kada je video da sve ide u pravcu da on dobije konačan okvir, doneo jednostranu odluku o ukidanju dinara na KiM. "Mi smo napravili dobar iskorak kada govorimo o ZSO i tom statutu Miroslava Lajčaka. Priština je to videla, da se ide u pravcu sve bližeg dogovora oko konačnog statuta i da razgovori zapravo imaju smisla, da su naši eksperti sa ekspertima EU pronašli