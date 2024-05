Varheji sa Vučevićem: Nema vremena za gubljenje, današnje ključne odluke obilikuju narednih pet godina

Komesar za susedsku politiku i proširenje EU Oliver Varheji saopštio je u Beogradu, nakon sastanka sa premijerom Srbije Milošem Vučevićem da će današnje ključne odluke "oblikovati narednih pet godina".

Varheji, koji se juče sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da se danas sastao sa Vučevićem i članovima njegovog kabineta. „Ovo je kritična godina. Narednih pet godina biće oblikovano na osnovu današnjih ključnih odluka. Nema vremena za gubljenje“, napisao je on. This morning continued my #Serbia mission w/ meeting PM @milos_vucevic Vucevic & members of the new Cabinet This is a critical year. The next 5 years