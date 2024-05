„Biramo Beograd“: Ako vlast ne odustane od opstrukcija, izaći ćemo iz izbornog procesa

Nakon sastanka koalicije "Biramo Beograd” odlučeno je da se insistira na prihvatanju svih izbornih lista opozicije s obzirom na to da su one podnete u skladu sa zakonom. Savo Manojlović upozorio da će pozvati na blokadu izbornog procesa ukoliko vlast ne prihvati sve liste

U nekoliko lokalnih samouprava opozicionim strankama su odbijene izborne liste. Na sastanku koalicije „Biramo Beograd" odlučeno je da se insistira na prihvatanju svih izbornih lista opozicije s obzirom na to da su one podnete u skladu sa zakonom. Očekujemo da sve izborne liste budu prihvaćene u zakonskom roku, saopšteno je nakon sastanka.