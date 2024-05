Vučević ugostio premijera Gabone: Verujem da će ova poseta umnogome doprineti daljem unapređenju naših odnosa

Premijer Srbije Miloš Vučević sastao se danas s predsednikom Vlade Gabonske Republike Rejmondom Ndongom Simom.

Gabonski premijer boravi u četvorodnevnoj poseti Srbiji. View this post on Instagram A post shared by Милош Вучевић (@milosvucevic) - Verujem da će ova poseta umnogome doprineti daljem unapređenju odnosa između Srbije i Gabone - istakao je Vučević.