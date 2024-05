NBA liga dobija novog šampiona, Minesota eliminisala Denver, u finalu će igrati protiv Dalasa

Denver je vodio sa 15 poena razlike na poluvremenu 53:38, a početkom treće deonice aktuelni šampioni su stigli i do plus 20.

U tom trenutku Denver je potpuno stao, a Minesota je do kraja treće četvrtine uspela da nadoknadi zaostatak. Gosti su nastavili s dosta boljom igrom i u poslednjoj deonici, tri minuta pre kraja stigli i do plus 10 i prednost sačuvali do kraja meča. Minesotu su do pobede predvodili Karl Entoni Tauns sa 23 poena i 12 skokova i Džajden Mekdanijels sa 23 poena i šest skokova, a pratili su ih Entoni Edvards sa 16, Rudi Gober sa 13 i Naz Rid sa 11 poena. Najbolji u ekipi