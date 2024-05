To je bila tragična greška: Netanjahu o ubistvu 45 palestinkih civila

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dao je izjavu o noćnom vazdušnom napadu na Rafu u kojem je poginulo najmanje 45 ljudi.

Benjamin Netanjahu je rekao da je došlo do “tragične greške”. U govoru pred parlamentom, on je rekao da Izrael istražuje napad. On je obećao da će nastaviti borbu u Gazi uprkos sve većoj međunarodnoj osudi njegove ofanzive u Rafi i odbacio je optužbe da vlada ne pregovara u dobroj nameri za oslobađanje talaca koje drže militanti Hamasa. – Oni koji kažu da nisu spremni da izdrže pritisak dižu zastavu poraza. Neću podići takvu zastavu, nastaviću da se borim dok se ne