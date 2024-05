Broj zaraženih u KBC Zemun porastao na sedam – u Beogradu potvrđena 72 slučaja morbila

„Do sada su, od februara, potvrđena 72 slučaja morbila u gradu", izjavila je Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Prema njenim rečima, sedam zaposlenih radnika su obolela u KBC Zemun

Dr Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje izjavila je da su najveći broj obolelih od malih boginja u Beogradu, 39 odsto, stariji od 30 godina, prenosi RTS. „Najmlađa kategorija, deca od nula do pet godina, 30,6 odsto njih je obolelo, od 18 do 19 godina oko 24 odsto, a šest procenata zaraženih imaju od 20 do 29 godina“, navodi doktorka. Prema njenim rečima, najveći procenat obolelih, preko 50 odsto, nije vakcinisano. Maris objašnjava da je 11,1 procenat