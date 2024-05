U ponoć počinje izborna tišina: Gde sve glasa 2. juna i ko sve učestvuje na lokalnim izborima?

Više od 4,2 miliona građana Srbije u nedelju, 2. juna, biraće odbornike na lokalnim izborima u 88 gradova i opština.

Između ostalog, održaće se i ponovljeni izbori za Skupštinu grada Beograda, a na njima će građani birati između 14 izbornih lista. Lokalni izbori biće održani u onim opštinama u kojima se nije glasalo u decembru 2023. godine. Do ovog glasanja dolazi nakon što je došlo i do izmena i dopuna Zakona o lokalnim izborima i Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Izborna tišina počinje večeras u ponoć i traje do zatvaranja birališta. Prethodni lokalni izbori u većini ovih