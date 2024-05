UKRAJINSKA KRIZA: Stoltenberg ponovio poziv članicama NATO-a da dozvole Ukrajini ciljanje unutar Ruske Federacije

KIJEV - Rat u Ukrajini – 827. dan. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je danas da je ''došlo vreme'' da članice alijanse ponovo razmotre pojedina ograničenja u vezi sa korišćenjem oružja koje je isporučeno Ukrajini, dok saveznici ostaju podeljeni kada je u pitanju korišćenje njihovog oružja na meta unutar Rusije.

Stoltenberg je to izjavio u okviru neformalnog sastaka ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO-a u Pragu, uoči samita alijanse u julu u Vašingtonu. On je prošle nedelje u intervjuu za Ekonomist pozvao saveznike da povuku zabranu Ukrajini da koristi oružje alijanse u napadima na vojne ciljeve na teritoriji Ruske Federacije Ekonomist je naveo da je Stoltenbergova jasna, iako neimenovana meta bila "politika koju vodi predsednik SAD Džozef Bajden", a kojom on