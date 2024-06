CRTA: Izlaznost niža za 13 odsto u odnosu na decembar 2023.

Projekcija rezultata na osnovu uzorka CRTE zavisna je od toga u kolikoj je zavisnosti od nepravilnosti na izborima, rekao je na konferenciji za novinare Raša Nedeljkov, direktor CRTE.

On je naveo da je do 19 časova zabeležena izlaznost od 41,4 odsto, što je 13,3 procentna poena manja izlaznost nego u decembru. To, kako je naveo, znači, da je će do kraja dana za glasanje na beogradskim izborima biti između 200 i 220 hiljada birača manje nego u decembru prošle godine. Nedeljkov je naveo da je CRTA tokom celog dana imala negativan trend, iz preseka u presek, beležili su, istakao je, veći broj nepravilnosti – Unutar biračkih mesta najveći intezitet