U Srbiji u četvrtak veoma toplo vreme, sa temperaturama do 39 stepeni

U Srbiji u četvrtak veoma toplo vreme, sa temperaturama do 39 stepeniU Srbiji se u četvrtak očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama od 33 stepena na severozapadu i dom 39 stepeni na jugoistoku Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Kako se navodi, duvaće slab do umeren, severni vetar. U Beogradu će biti veoma toplo vreme, duvaće slab do umeren severni vetar, a temperature će se kretati od 19 do 36 stepeni.