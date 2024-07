Novi britanski premijer: „Iskoristiću istorijsku pobedu laburista da obezbedim sigurnost radničkoj klasi“

Keir Starmer, novi britanski premijer, ušao je u Dauning strit sa obećanjem da će iskoristiti istorijsku pobedu laburista da obnovi zemlju i obezbedi sigurnost radničkoj klasi. „Sada je vreme da se promeni kurs, jer, previše dugo smo zatvarali oči na probleme ljudi.

Naravno da su izgubili poverenje u sve prethodne vlade, to je sa onakvom politikom bilo očekivano“, rekao je Starmer. Dodao je da će se njegova vlada boriti sve dok joj narod ne poveruje. „Služićemo samo vašim interesima, a prkositi onima koji su otpisali našu zemlju.“ Laburisti su ubedljivom pobedom okončali 14-godišnju vladavinu konzervativaca. Bio je to najgori rezultat ove stranke pod kojom je sproveden Bregzit, piše The Guardian. Torijevci su izgubili više