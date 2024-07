Dvojica Hrvata ispred, a Đoković tek šesti! Podatak sa Vimbldona otkriva Novakovu skrivenu moć!

Novak Đoković šesti u istoriji kojem je ovo prošlo za rukom, a njemu servis i nije najjače oružje.

Novak Đoković šesti u istoriji kojem je ovo prošlo za rukom, a njemu servis i nije najjače oružje. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Alekseja Popirina u trećm kolu Vimbldona i stigao do druge nedelje turnira na kojem želi da osvoji 25. grend slem trofej u karijeri. Tokom okršaja protiv Australijanca došao je i do jednog fantastičnog rezultata - postao je tek šesti teniser u istoriji koji je odservirao as 1.000 puta na trećem grend slemu