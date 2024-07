Jak Zemljotres u Rusiji! Potres jačine 5.5 stepeni Rihtera, evo gde je bio epicentar

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti. Izuzetno jak zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je Rusiju, javlja EMSC. #Earthquake( #землетрясение) M5.5 occurred 87 km S of Ust’-Kamchatsk Staryy (Russian Federation) 10 min ago (local time 23:55:33). More info at: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/ncEpbvcFRZ https://t.co/BBlwtnr5FZ pic.twitter.com/p3oL3ECDh6 Zemljotres je zabeležen u blizini obale Kamčatke - na dubini od 61