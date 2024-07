Još jedan tropski talas – od srede i do 40 stepeni

Jutarnja temperatura od 15 do 23 stepeni, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni, u glavnom gradu do 35. Od srede do kraja sledeće sedmice i do 40 stepeni

Stanovnike Srbije očekuje još jedan tropski talas. Biće pretežno sunčano i veoma toplo. U brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 15 do 23 stepeni, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni, u glavnom gradu do 35. Od srede do kraja sledeće sedmice i do 40 stepeni. Jul je tradicionalno natopliji mesec u godini, a ovaj je usledio posle najtoplijeg juna u Srbiji još