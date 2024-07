U Beogradu već 25 stepeni! Hitno upozorenje RHMZ-a, Srbija užarena, uv indeks veoma visok!

RHMZ je izdao upozorenje zbog visokih temperatura.

RHMZ je izdao upozorenje zbog visokih temperatura. Sunčan i veoma topao dan je pred nama. Sa Mediterana stiže sve topliji vazduh. Jutarnja temperatura iznosiće od 15 do 23 stepena, a najviša od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano i toplo vreme, s temperaturom do 35 stepeni. Prema izveštaju RHMZ-a od 7 časova u Beogradu je izmereno čak 25 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je ranom zorom upozorenje zbog izraženog toplotnog talasa. Jak i