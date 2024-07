Lutovac: Litijum povod za promenu vlasti u Srbiji, logičan predlog za raspisivanje novih izbora

„Litijum nije jedini razlog zbog kojeg ova vlast više ne treba da upravlja Srbijom. Ali je ogroman povod, jer se radi protiv javnog interesa“, izjavio je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, koji se slaže sa predlogom potpredsednice SSP Marinike Tepić da se raspišu novi parlamentarni izbori.

„Smatram da je (ujedinjenje opozicije) neophodno i to ne samo povodom litijuma. Kada neki kažu da je dat legitimitet izlaskom na izbore, to je besmislica – niko ne može da da legitimitet nelegitimnom procesu. Osim toga, ova vlast nema legitimitet i po jednom drugom osnovu, a to je način na koji vlada. Dakle, ne vode se javnim interesom već sopstvenim, užim strnačkim interesom. Na kraju, legitimitet se utvrđuje po vrednostim utvrđenim Ustavom, a ni to se ne