Glas Amerike o Srbiji u Parizu: Gde pod hitno moraju da se prave promene?

Ispraćeni su iz Srbije sa željom i očekivanjima da se iz Pariza vrate sa devet do 11 olimpijskih medalja, a osvojili su ukupno pet odličja: tri zlata, koje su doneli Novak Đoković, vaterpolo reprezentacija i dubl u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec, srebro u tekvondou osvojila je Aleksandra Perišić, a brozu košarkaši.

Sveukupno, sa tih pet medalja Srbija je na 27 mestu među osvajačima medalja i sada se oko toga lome koplja – da li je to uspeh ili je reč o neuspehu za malu i manje-više siromašnu zemlju, koja ima jedva šest i po miliona stanovnika i olimpijski tim u kojem je ukupno bilo 112 sportista? Iako je i sam pre OI u Parizu računao da bi Srbija mogla da osvoji sedam do deset medalja, Predrag Vujić, novinar BBC-ija na srpskom, kaže za Glas Amerike da posle svega to ipak