U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 24, a najviša od 37 do 41 stepena. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće od 21 do 24, a najviša oko 39 stepeni.