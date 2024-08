Određeno zadržavanje A.Đ. (24), zbog saobraćajne nesreće kod Jajine u kojoj je preminuo sedamnaestogodišnjak

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Leskovac uhapsili su A.

Đ. (2001) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je 17. avgusta, u okolini Leskovca, upravljajući automobilom udario dvadesetogodišnjeg pešaka koji je narednog dana preminuo u Kliničkom centru u Nišu. Osumnjičenom je, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.