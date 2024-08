Na zapadu i jugu Srbije danas pljuskovi i grad

U zapadnim i južnim delovima i nekim delovima u centralnoj Srbiji, danas se očekuje pljuskovi i grmljavina praćeni gradom i olujnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostatku zemlje oblačno, toplo, sparno i nestabilno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Van grmljavinskih razvoja vetar će biti slab do umeren, različitih smerova, u donjem Podunavlju, Braničevu i Banatu povremeno i pojačan, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 16 stepeni do 22, a najviša od 27 na zapadu i jugu Srbije i do 34 stepena u Banatu. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, toplo i