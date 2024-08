Pravo letnje vreme – sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni

Poslednjeg dana radne nedelje pretežno sunčano i veoma toplo uz slab promenljiv vetar.

U većini mesta pretežno sunčano, bez padavina. Ponovo je na snazi narandžasti meteo-alarm. Jutarnja temperatura od 14 do 21, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. U glavnom gradu sunčano i veoma toplo do 34 stepena. Najava RHMZ-a je da do kraja ove i početkom sledeće sedmice očekujemo postepen porast temperature – u većini mesta od 33 do 37 stepeni celzijusa.