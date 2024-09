"Za poslovni uspeh potrebno je da..." u Novom Sadu osvanuo zanimljiv bilbord i pobrao simpatije na društvenim mrežama

U Novom Sadu pojavio se bilbord koji je odmah privukao pažnju građana jer na prvi pogled podseća na izbornu kampanju. Međutim, u pitanju je potpuno drugačija stvar i predstavlja zanimljivu ideju Novosađanina Dejana Patakija koja je pobrala simpatije na društvenim mrežama.

Na bilbordu piše: "Za poslovni uspeh potrebno je da poznaješ prave ljude i da pravi ljudi znaju tebe." Dovitljivi Pataki odmah je ponudio i rešenje za one koji nemaju to što je naveo i objasnio da se to može postići angažovanjem u stranci ili na LinkedIn-u. Pataki je u izjavi za "Blic" objasnio da sadržaj na bilbordu u potpunosti oslikava njegovo mišljenje a ono glasi da je za poslovni uspeh, uz znanje, potrebno da znate prave ljude koji vam mogu pomoći u