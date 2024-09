"Nismo ni sanjali da je ovakvo čudo moguće!" Vučić u fabrici Linglonga u Zrenjaninu, počela serijska proizvodnja (foto/video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanoj ceremoniji pokretanja serijske proizvodnje u kineskoj fabrici Linglong u Zrenjaninu.

Svečanosti su prisustvovali i generalni direktor Linglong Tire Feng Vang i kineski ambasador u Srbiji Li Ming. Vrednost investicije je veća od milijardu dolara. Fabrika se prostire na površini od 130 hektara. 11.20 - Obraćanje predsednika Vučića Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je