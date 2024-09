Centar Beograda danas zatvoren: Veliki broj linija gradskog prevoza menja trasu, ovo je detaljan spisak

Zbog svečane promocije najmlađih oficira ispred Narodne skupštine izmenjen je režim saobraćaja u Beogradu, od 7 do 14 časova.

Povodom svečane promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana 14. septembra od 11 časova, ispred Skupštine Srbije u Beogradu, biće izmenjen režim saobraćaja zbog zatvaranja pojedinih ulica od 7 do 14 sati. "Za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: Trg Nikole Pašića, Dragoslava Jovanovića, Takovska (od Svetogorske do Bulevara kralja Aleksandra), Bulevar kralja Aleksandra (od Beogradske do Kneza Miloša), Kneza Miloša (od Nemanjine do Bulevara