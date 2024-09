Jelena Karleuša Potpisala razvod! Evo šta će biti sa imovinom posle 16 godina braka sa Duškom: On nije došao, nisam pitala zašto

Pop diva Jelena Karleuša oglasila se na svom Instagram profilu i podelila sa javnosti da je potpisala sporazumni razvod od Duška Tošića posle 16 godina braka.

Naime, Jelena Karleuša je napisala da je potpisala papire za razvod braka uz fotografiju dokumenata na stolu. View this post on Instagram A post shared by Jelena Karleuša (@karleusastar) - Potpisala sam sporazumni razvod braka posle 16 godina. Sama. Prekoputa mene na slici su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto. Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja, dodaću da se sva zajednička imovina