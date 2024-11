UŽIVO Zvezda sve opasnija - mogu li crveno-beli do boda? VIDEO

Omladinci Crvene zvezde od 13 časova igraju protiv Barselone, utakmicu četvrtog kola omladinske Lige šampiona.

Crveno-beli vode od 14. minuta, pošto je sa bele tačke bio precizan Vasilije Kostov. Mladi fudbaler je doveo svoj tim do vođstva i to maestranom "panenkom" iz penala. Ogromna hrabrost talentovanog Kostova. Ukoliko Zvezda dođe do pobede ostvarila bi značajan napredak na tabeli Lige šampiona za mlade. Utakmicu ispratite UŽIVO uz live blog B92.sport: