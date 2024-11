Fudbalski trener ili UFC borac: Pep Gvardiola krvav na konferenciji posle šokantnog remija Sitija!

Siti ispustio veliko vođstvo protiv Fejenorda, a Gvardiola privukao pažnju povredama na licu i neobičnim objašnjenjem! Trener Mančester Sitija, Pep Gvardiola se pojavio krvav na konferenciji za medijenakon remija svog kluba sa Fejenordom u Ligi šampiona, na svom terenu.

Siti je imao ubedljivo vođstvo od 3:0 do 75. minuta, ali je utakmica završena rezultatom 3:3, na opšte iznenađenje. Gvardiola je na konferenciji objasnio povrede u šaljivom tonu: – Ma to sam se ogrebao noktom po nosu. Želim sebi da naudim! 🚨🚨🎙️| Pep Guardiola when asked about the cuts on his nose and head: „I want to harm myself…“ pic.twitter.com/lks7c8gFdI — CentreGoals. (@centregoals) November 26, 2024 O dešavanju na samoj utakmici, kratko je istakao: – Izgubili