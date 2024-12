Čak 150.000 Srba boluje od ove bolesti: Lekari tvrde da kada stigne dijagnoza šanse da se izlečite su 50 odsto! Evo o čemu je reč

Doktor Dragan Simić, kardiolog Kliničkog centra Srbije istakao je da 150.000 ljudi u Srbiji ima srčanu slabost.

To znači, kaže on, da srce gubi volumen i snagu i polako i podmuklo dolazi do kliničkih znakova. Veliki je problem i to što pacijenti ne prepoznaju na vreme srčanu slabost, pa većina dođe kasno. - Pacijent dođe na pregled već u stanju srčane slabosti koju toleriše, jer se adaptirao. On živi na polovini te istisne snage i to je uglavnom i najčešći razlog hospitalizacije pacijenata - kaže dr Simić. Srčana slabost može imati mnogo vrsta i uzroka, ističe dr Simić. -