"Tresao sam se, bilo me je strah da beba ne umre dok ne stigne Hitna pomoć" Bojan iz Malošišta opisao kako je izvadio novorenče iz kontejnera: Čuo sam tihi plač

Bojan Zlatković (50) iz Malošišta kod Doljevca našao je tek rođenu devojčicu koju je majka juče oko 16.30 sati bacila u kontejner pored lokalnog puta.

On se osvrnuo na jučerašnji dan i do detalja opisao dramu i spasavanja bebe. - Tresao sam se sve vreme dok nisam video da će da sve bude u redu sa detetom. Bilo me je strah da ne umre dok ne dođe Hitna pomoć. Opustio sam se kada su došli lekari i kada sam video da je sa detetom sve u redu - ispričao je Bojan Zlatković. Kazao je da je kada je izlazio iz prodavnice ugledao devojku od dvadesetak godina kako odlazi od kontejnera koji se nalazi prekoputa prodavnice. -