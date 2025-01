Pred Srbijom je ledena noć, temperatura u gradovima pada na -15: U ovom mestu ide i do -18 stepeni, poznato i kakvo nas vreme očekuje za Božić

Nakon jučerašnjeg pogoršanja i prodora hladnog fronta sa kišom i snegom, u Srbiji je danas suvo, ali i osetno hladnije.

U Beogradu i na severu Srbije je maglovito celog dana, kao i ove večeri, a južnije i na planinama bilo je sunčano. Nad Srbijom je ojačao anticklon, vazdušni pritisak je veoma visok, a strujanje oslabilo. To će ići u prilog velikom izračivanju atmosfere, pa je pred Srbijom ledena noć. Trenutne temperature u Srbiji kreću se od -4 do 2°C, u Beogradu je -1°C. Zlatibor meri -5, Sjenica -8, a Kopaonik -9°C. Minimalna temperatura do jutra spustiće se u većem delu Srbije