Beker pobesneo zbog sramnih komentara na Novakov račun: „On još uvek ima posao?“

Boris Beker, nekadašnji trener Novaka Đokovića, imao je veoma žestok odgovor na skandal koji se dogodio posle meča Novaka Đokovića i Jiržija Lehečke.

Naime, novinar Kanala 9 Toni Džons je ponižavao Novaka Đokovića i navijače srpskog tenisera, što je dovelo do burne reakcije najboljeg igrača u istoriji „belog sporta“. #related-news_0 Novak je odbio da da izjavu za ovaj kanal nakon meča protiv Lehečke, koji je dobio sa 3:0, nakon čega se oglasio i objasnio šta se izdešavalo. Sve to dovelo je do burne reakcije čitavog teniskog sveta, a posebno ljut bio je Beker, nekadašnji trener tenisera. „Ovo je veoma