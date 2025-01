Narednih dana i do 20 stepeni, moguće i obaranje temperaturnih rekorda: Evo kada stiže zahlađenje i kada ćemo se ponovo smrzavati!

Narednih dana u Srbiji nas očekuje malo do umereno oblačno i izuzetno toplo vreme, dok nas pogoršanje vremena, ali bez zahlađenja, očekuje sredinom sledeće nedelje, navodi Marko Čubrilo, meteorolog amater.

On kaže da nas novo pogoršanje, ali ovog puta i zahlađenja očekuje već oko 2. februara nakon čega i dalje postoji, kako navodi, velika konfuzija kod numeričkih modela koji variraju od vrlo hladne sinoptike do brzog otopljenja. Temperature i do 20 stepeni - Do utorka uveče nad regionom uglavnom sunčano, suvo i neobično toplo. Maksimumi će biti znatno iznad proseka i kretaće se od +8 do +17 stepeni Celzijusa, a ponede nad fenskim delovima regiona maksimumi bi se