Protest studenata i blokada mostova u Novom Sadu

NOVI SAD - Studenti beogradskih fakulteta, posle dvodnevne šetnje, stigli su u Novi Sad gde će podržati novosadske kolege u blokadi sva tri mosta u tom gradu.

Studenti su položili cveće i odali poštu ispred Železničke stanice gde je 1. novembra stradalo 15 osoba. Šetnja od Beograda do Novog Sada prošla je bez incidenata, a trasu je obezbeđivala policija. Žeželjev i Varadinski most biće blokirani od 15 do 18 časova, a Most slobode najmanje 24 sata počevši od 15 časova, najavili su studenti.