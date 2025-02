Marina Abramović: Srpski studenti su heroji današnjice

Srpski studenti su heroji današnjice, poručila je umetnica Marina Abramović u danu kada su u Novom Sadu organizovane blokade tri mosta povodom tri meseca od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, kada je stradalo 15 ljudi. „The students of Serbia are the heroes of today (Srpski studenti su heroji današnjice, prim N1) – Marina Abramović“, objavljeno je na zvaničnoj Instagram nalogu Instituta Marina Abramović, prenosi N1. A post shared by Marina