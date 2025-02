Protesti u Beogradu: Radnici GSP-a i penzioneri na ulicama, pridružili se građani i studenti – sledi protest ispred Ministarstva prosvete (UŽIVO)

Studenti i građani priključili su se protestu radnika GSP- a koji su se okupili kod depoa na Dorćolu, odakle planiraju šetnju do Skupštine grada, gde će predati svoje zahteve. Studenti će danas oko 11.15 će krenuti do Ministarstva prosvete, gde je za podne najavljen protest. Očekuje se da će tamo biti u 11.52 kada će biti organizovano 15 minuta ćutanja u znak sećanja na žrtve tragedije u Novom Sadu.

U Beogradu se na Trgu republike u 10.30 okupljaju i penzioneri, u znak podrške studentima. Odatle će prošetati do Studentskog trga i očekuje se da će zajedno sa studentima prošetati do Ministarstva prosvete. Na Trgu republike u Beogradu se okupio veliki broj penzionera, u znak podrške studentima. Plan je da nastave do St trrga kao bi se pridružili studentima koji idu peške do Ministarstva prosveta. "Došli smo na poziv našeg siniokata vojnih penzionera da pružimo